吉田優利、安田祐香ら女子プロ4人で「いつもの冬旅行」 大量の自撮り写真公開に渋野日向子や山下美夢有が「いいね！」で反応
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。女子プロゴルファー4人が集まって「いつもの冬旅行in山梨」を大いに楽しんだことを投稿した。
【写真】大量のお菓子とお酒で部屋飲み！
一緒に旅をしたのは安田祐香、後藤未有、澁澤莉絵留の3人。吉田を含めた4人は全員が2000年生まれの同級生。吉田、安田、澁澤はプロ入りも同期で、後藤は1年後輩になる。投稿では「カメラのある生活楽しかったみんないつもありがとう」と記した通り、旅行中に撮影した20枚の写真を一挙に公開。その中には武田神社に参拝したり富士急ハイランドで遊んだりした写真、お菓子をたくさん並べて乾杯している写真などもあったが、4人がアップになった笑顔の自撮り写真が圧倒的に多かった。この投稿にコメントをすることは出来ないが、一緒に旅をした3人をはじめ、渋野日向子や山下美夢有らの女子プロたち、そして大勢のファンから、すでに1.4万回を超える「いいね！」が殺到していた。
