山下美夢有がハワイでトレーニングをスタート！ 妹・蘭を背負ってダイヤモンドヘッドからスタスタと下山
山下美夢有が自身のインスタグラムを更新。早くもハワイでトレーニングをスタートした姿を楽しそうな動画で投稿した。
【動画】「さすが世界の山下美夢有」妹・蘭を背負ってスタスタと下山
動画を撮影したのはダイヤモンドヘッドの登山道だ。妹の蘭をおんぶすると、笑顔を浮かべながらスタスタと坂道を下っていく。カメラの前を通り過ぎると、そのままカメラマンを置き去りにして歩みを進めていった。動画を見たファンからは「さすが世界の山下美夢有」「体幹も脚力も強いですね」「余裕な笑顔 可愛い〜」「楽しそうで和気あいあいですね」などのコメントが寄せられていた。昨年から米国女子ツアーに本格参戦した山下。メジャー大会「AIG女子オープン」（全英女子）で初優勝を飾ると、マレーシアで開催された「メイバンク選手権」では3人のプレーオフを制して2勝目。年間25試合に参戦し、23試合で予選を通過。TOP10には2勝を含めて11試合という快進撃を見せ、ルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）も獲得した。今年になって発表された最新の世界ランキングでも4位をキープしている。今年の初戦は、米ツアーの開幕戦、フロリダ州で1月29日に開幕する「ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」にエントリー。次は米国本土での優勝、そして2010年の宮里藍以来、日本人2人目となる世界ランキング1位の座に就くことを期待して、ファンは熱い声援を送り続ける。
