桜井日奈子「少し痩せました」 “ええとこのお嬢さん風”近影ショットに反響「別人か思ったわ…」「綺麗になったなぁ〜」
俳優の桜井日奈子（28）が7日、自身のインスタグラムを更新。“ええとこのお嬢さん風”の近影ショットを公開した。
【写真】ファン絶賛「めちゃくちゃ可愛い」「べっぴんさん」 “お嬢さん風”の桜井日奈子
桜井は「ええとこのお嬢さん風にしてもらった年末の生放送」と、ゆるやかなウェーブヘアと淡いカラーのワンピースで気品溢れる姿を投稿。さらに、「舞台『シャイニングな女たち』の東京公演1ヶ月で、少し痩せました」と報告し、シャープなあごラインが印象的な近影を披露している。
続けて「明後日から地方公演スタート、まずは大阪」とつづり、「っしゃ食べまくるぞ!!! 劇場でまってるからねー」と、食いしん坊な一面を見せつつ、ファンへ力強くメッセージを送った。
コメント欄には「めちゃくちゃ可愛い」「べっぴんさん」「癒し」「最強にお似合い」「綺麗になったなぁ〜」「えぐいくらい可愛い!!」「別人か思ったわ…」「あごシャープ」などの声が多数寄せられている。
