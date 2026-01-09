福士蒼汰、撮影の合間も語学勉強 緒形直人が暴露「隣の部屋から韓国語と英語が…」
俳優の福士蒼汰が主演を務める、2026年1月13日スタートのフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00※初回15分拡大）の制作発表が9日、都内で行われ、福士をはじめ、吉川愛、正名僕蔵、竹財輝之助、太田莉菜、谷原七音、本多力、緒形直人、金子ノブアキが登壇した。
本作にちなみ、「広報したいこと」をフリップで発表。緒方は「楽屋から韓国語と英語」と回答した。続けて「福士くん。隣の部屋から韓国語と英語が聞こえてくるんですよ。空いてる時間を無駄にしない向上心のかたまりというかね」と称賛した。これに福士は「えっ、楽屋ですか？聞こえてらっしゃったんですね、すみません！すごい大きい声でやってたのかな」と思わぬ事態に恐縮。緒方から「いえいえ、さすがだなって。これから世界に行く人ですので、みなさん、よろしくお願いいたします」と返されると、恥ずかしそうに笑いつつ「今回は太田さんにロシア語を教えてもらったりしました」とも明かしていた。
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
なおMCはフジテレビ・西山喜久恵アナウンサーが務めた。
