º¾¼è¶â´Þ¤à28²¯±ßÀö¾ô¤«¡¡ÈÈºáÁÈ¿¥´´Éô¤ÎÃË¤é6¿ÍÂáÊá
¡¡ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¶â¤ò¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤È°¦ÃÎ¸©·Ù¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÁÈ¿¥ÈÈºá½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡ÊÈÈºá¼ý±×±£Æ¿¡ËÍÆµ¿¤Ç¡¢»ñ¶âÀö¾ôÁÈ¿¥´´ÉôÈõ¸ýÂóÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¡á½»½êÉÔ¾Ü¡á¤éÃË2¿Í¤òºÆÂáÊá¡¢¿·¤¿¤ËÃË4¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï2024Ç¯1·î¡Á25Ç¯2·î¡¢Èï³²¶â¤ò´Þ¤à·×28²¯5ÀéËü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¤ò»ñ¶âÀö¾ô¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡6¿Í¤ÎÂáÊá¡¢ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï²¿¼Ô¤«¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ25Ç¯1¡Á2·î¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î60Âå½÷À¤«¤é²Í¶õÎÁ¶âÀÁµá¤Î¼ê¸ý¤Çº¾¼è¤·¤¿Ìó2800Ëü±ß¤ò²¾ÁÛÄÌ²ß¤Ë¸ò´¹¡£ÊÌ¤Î»ñ¶â¤Èº®¤¼¡¢·×8ÀéËü±ß¤Ë¸½¶â²½¤·¤Æ¡¢ÈÈºá¼ý±×¤ò±£Æ¿¤·¤¿µ¿¤¤¡£