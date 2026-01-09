ScanSnapにスマホをかざすだけで接続、新機能「ScanSnap Go」提供開始
PFUは1月8日、ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」の新機能「ScanSnap Go」の提供を開始した。スマートフォンをScanSnap本体に近づけるだけで、面倒な設定なしにScanSnapとワイヤレスで接続してスキャンが可能になる。既存ユーザーはファームウエアのアップデートで利用できる。
ScanSnap Goは、ScanSnap iX2500の発表時に搭載を予告していた機能。スマートフォンをScanSnap本体に近づけると、Bluetoothを介して1対1のWi-Fi接続を確立し、スマートフォンの専用アプリからスキャン操作ができる。すでにiX2500を使っている人は、手持ちのiX2500と同じ設定がタッチパネルに反映され、自分のScanSnapと同じ使い勝手でフリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースなどのiX2500が使える。
接続を解除すると本体からユーザー情報は自動的に消去されるので、自分の設定や履歴が残る心配はなく、セキュリティ面にも配慮している。
