

ミュージカルを中心に圧倒的な歌唱力と表現力で第一線を走り続けてきた昆夏美のデビュー15周年を記念したアニバーサリーコンサート『Kon Natsumi15th Anniversary Concert「Coeur（クール）」』が、文化放送主催により、6月18日（木）に東京国際フォーラム ホールCで開催される。

フランス語で“心”を意味する「Coeur」。本公演は、これまで支えてくれたファンや、共に歩んできた仲間、そして音楽への感謝を胸に、昆夏美の“心”そのものを音楽に込めており、今の昆夏美だからこそ表現できる珠玉のミュージカルナンバーの数々を披露する。

さらに、生田絵梨花、山崎育三郎のゲスト出演が決定。日本のミュージカル界をけん引し、互いに切磋琢磨してきた2人との共演も、本公演の大きな見どころ。管弦楽は東京フィルハーモニー交響楽団、指揮は和田一樹が務め、フルオーケストラならではの壮大な響きの中、15年のキャリアで磨き上げてきた昆夏美の歌唱力と表現力が存分に発揮される、1日限りのアニバーサリーコンサートに注目だ。

＜文化放送で15周年を記念した特別番組を今月放送！＞

また、文化放送では、昆のデビュー15周年を記念した特別番組『昆夏美15周年記念特番「Radio“Coeur”」』を1月16日（金）午後7時00分～8時00分に放送する。

15年間の歩みを振り返り、昆自身の楽曲や想い出深い数々の楽曲をお送りしながら、これまでの活動や転機を紹介するほか、自身が描くこれからの未来について大いに語る。

その他、15周年記念の本公演についても、たっぷりと紹介。コンサートに込めた想いや意気込み、共演者とのエピソードなどが明かされる。

【イベント概要】

■タイトル：『Kon Natsumi 15th Anniversary Concert 「Coeur（クール）」』

■開催日時：2026年6月18日（木） 14時30分／18時30分 （2回公演）

■出演：昆夏美

■ゲスト：生田絵梨花（14時30分公演）／山崎育三郎（18時30分公演）

■指揮：和田一樹

■管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

■音楽監修・ピアノ：桑原まこ

■編曲：佐藤泰将

■会場：東京国際フォーラム ホールC（〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1）

■チケット：

SS席15,000円、S席13,000円、A席12,000円、B席11,000円、U25席5,500円（全席指定・税込み）

※未就学児入場不可

※公演中止を除き、お買い求めいただいたチケットのキャンセル・変更はできません。

※車いすをご利用のお客様はS席をご購入の上、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

※U25席は一般発売以降の取り扱い予定です。

※やむを得ない事情により、出演者が変更となる場合がございます。

＜U-25席 注意事項＞

※観劇時25歳以下の方が対象です。入場時に身分証明書を確認します。

※お席はお選びいただけません。

※引換券ではご入場いただけません。

※公演当日、各公演の開場時間よりチケット受付にて座席指定券とお引換えします。

イープラス最速抽選先行：2026年1月9日（金）昼12時00分～1月22日（木）23時59分

一般発売：2026年2月14日（土） 午前11時00分～

イープラス受付URL https://eplus.jp/kon-natsumi15th/ (先行・一般共通)

■公式HP：https://www.kon-natsumi15th.jp

■主催：文化放送／読売新聞社／東宝エージェンシー

■企画：東宝芸能

■制作：文化放送開発センター

■お問い合わせ：

文化放送イベントインフォメーション 03-5403-2626 （平日：11時00分～17時00分）

【特別番組概要】

■番組名：『昆夏美15周年記念特番「Radio“Coeur”」』

■放送日時：2026年1月16日（金）午後7時00分～8時00分

■出演： 昆夏美