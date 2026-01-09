モスバーガーは、「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」と「モスチキン×クロミ マスコットセット」を数量限定で発売する。価格は各1,200円。

ネット特別予約期間は1月14日15時から1月28日まで、受取期間は2月5日から2月20日までとなっている。一部店舗を除く店頭でも2月5日から2月28日まで販売される予定だが、ネット特別予約で完売する場合もある。1人1種類につき2セットまで購入可能。

マイメロディとクロミのマスコットはモスバーガーのオリジナル。マイメロディはチキンナゲット、クロミはモスチキンの衣をまとっている。

予約方法や受取方法、注意事項などの詳細は公式サイトで確認できる。

□商品ページ

「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」（数量限定）

チキンナゲット（5コ入り）1個 ※ソース別売

マイメロディ ナゲットマスコット1個

【マイメロディ ナゲットマスコット】

約6×7.5cm（横×縦）

「モスチキン×クロミ マスコットセット」（数量限定）

モスチキン1本

クロミ モスチキンマスコット1個

【クロミ モスチキンマスコット】

約7×10cm（横×縦）

(C) 2026 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.L662396