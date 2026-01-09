モスバーガー、マスコットセット「チキンナゲット×マイメロディ」＆「モスチキン×クロミ」を数量限定発売。ネット予約は1月14日15時から開始
【「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」「モスチキン×クロミ マスコットセット」】 ネット特別予約期間：1月14日15時～1月28日 ネット特別予約分受取期間：2月5日～2月20日 店頭販売期間：2月5日～2月28日（一部店舗を除く） 価格：各1,200円
チキンナゲット（5コ入り）1個 ※ソース別売 【マイメロディ ナゲットマスコット】
モスチキン1本 【クロミ モスチキンマスコット】
モスバーガーは、「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」と「モスチキン×クロミ マスコットセット」を数量限定で発売する。価格は各1,200円。
ネット特別予約期間は1月14日15時から1月28日まで、受取期間は2月5日から2月20日までとなっている。一部店舗を除く店頭でも2月5日から2月28日まで販売される予定だが、ネット特別予約で完売する場合もある。1人1種類につき2セットまで購入可能。
マイメロディとクロミのマスコットはモスバーガーのオリジナル。マイメロディはチキンナゲット、クロミはモスチキンの衣をまとっている。
予約方法や受取方法、注意事項などの詳細は公式サイトで確認できる。
「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」（数量限定）
チキンナゲット（5コ入り）1個 ※ソース別売
マイメロディ ナゲットマスコット1個
約6×7.5cm（横×縦）
「モスチキン×クロミ マスコットセット」（数量限定）
モスチキン1本
クロミ モスチキンマスコット1個
約7×10cm（横×縦）
(C) 2026 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.L662396