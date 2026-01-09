【新興国通貨】不安定な動き続く=メキシコペソ



高金利を狙ったペソ高の動きと、トランプ大統領との関係を警戒したペソ売りが交錯し、今年に入ってメキシコペソは不安定な動きを続けている。直近は１７．９９台推移。今年に入って１７．８６－１８．０４レンジで何度か荒っぽく上下する動き。



１２月のメキシコ中銀会合議事要旨（１２月１８日開催）では利下げサイクルの一時停止が示唆されていた。実際に利下げサイクルが収まると、ペソ高が強まる可能性がある。



ペソ円は８円７０銭－７５銭をコアに上下。



USDMXN 17.994 MXNJPY 8.737

