９日前引けの日経平均株価は前日比５７５円４４銭高の５万１６９２円７０銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億１５８１万株、売買代金概算は３兆２０６２億円。値上がり銘柄数は１１７０、値下がり銘柄数は３８７、変わらずは４７銘柄だった。



日経平均株価は反発。前日の米株式市場は、ＮＹダウが２７０ドル高の４万９２６６ドルと上昇。景気敏感株や防衛関連株などが買われた。ＮＹダウが上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。特に、前日取引終了後に今期業績予想の上方修正を発表したファーストリテイリング＜9983＞が大幅高となり全体相場を押し上げた。銀行や自動車株などが値を上げ、非鉄株などが軟調に推移した。なお、日経平均先物ミニ・オプション１月物の特別清算指数（ＳＱ）値は５万１５２５円２３銭だったとみられている。



個別銘柄では、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞が高く、トヨタ自動車＜7203＞やホンダ＜7267＞が堅調。東京エレクトロン＜8035＞やＩＨＩ＜7013＞、川崎重工業＜7012＞が値を上げた。半面、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が売られ、ソフトバンクグループ＜9984＞が軟調。三井海洋開発＜6269＞や三井金属＜5706＞が値を下げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト