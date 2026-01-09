ジャケット画像

(C)創通・サンライズ

バンダイナムコミュージックライブは、1988年公開の映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」の「オリジナル・サウンドトラック『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』 増補盤」を、3月11日に発売する。CD2枚組で価格は3,500円(税別)。

2014年に発売され、現在は廃盤のサウンドトラック「完全版」初回盤3枚組音源から、未発表別テイク11曲、映画シンクロEDIT 45曲を収録したもの。

同作のサウンドトラックは、公開当時にEPIC/SONYから発売されたものに、オリジナル・アルバム未収録楽曲10曲と未発表別テイク11曲、さらに映画シンクロEDIT 45曲を追加収録した「オリジナルサウンドトラック『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』完全版」が2014年にソニー・ミュージックより復刻リリースされている。

2026年現在、オリジナルアルバム未収録楽曲10曲のみを追加した「オリジナルサウンドトラック『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』完全版」【通常盤】は販売継続中だが、未発表別テイクと映画シンクロEDITを収録した3枚組の【初回生産限定盤】は既に廃盤となっている。

今回は、その廃盤となっている初回盤音源から、未発表別テイク11曲と映画シンクロEDIT 45曲部分を「増補盤」として発売する。「通常盤を保有のユーザーはもちろん、新たに”逆シャア”の音楽に出会うユーザーにも、テイク違いやEDITバージョンを含めた全楽曲をお楽しみいただくための増補音源をお届けする」とのこと。

初回仕様：三方背スリーブケース画像

(C)創通・サンライズ

初回仕様は、既発売のオリジナルサウンドトラックと増補盤の2タイトルを収納できる三方背スリーブケースで、vガンダム絵柄。初回特典は内容未定。こちらも内容は後日公開だが、店舗別の購入者特典も用意される。

また、3月25日には「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア オリジナル・サウンドトラック」のアナログ完全生産限定盤／ホワイト・ヴァイナル仕様の再プレスも決定している。発売元はソニー・ミュージックレーベルズ。