■これまでのあらすじ

「嫁の労働力は嫁ぎ先のもの」と考える義母から、仕事をやめるように言われた美咲。嫁を召使いとしか思っていない義実家といつか縁を切ってやる思いながら、仕事に実母の介護にと奮闘し続けていたが、実母がまた倒れてしまう。すると義母が「全部無駄だった」と言い出して…。



母が再び倒れたことを知っても、夫と義母は「お大事に」の「お」の字もありませんでした。それどころか勝手なことばかり…この人たちに人の心は、ないんでしょうね。

「嫁なんだから義実家を優先するのは当然」と言う義母。そんな義母になんの疑問を抱くことなく同調する夫は、義実家の法事に出ないなら「離婚する覚悟ってことだよな」と笑っていました。うん…。そうだね、わかった。さすがに限界なので出て行きます！義母は「嫁失格よ」とか言っていましたが、失格で結構。介護は実子がやれ。ていうかその膝、介護いらない。もう我慢するのは終わり。私は自分の本当の家族だけを大事にしようと思います。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:エイデザイン 高木、プロット:日野光里(フィクション・スタジオ)