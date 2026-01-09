杉浦太陽＆辻希美、第5子次女・夢空ちゃんの“恒例”月齢フォトを公開「本当に成長成長の毎日」 生後5ヶ月を報告
タレント・杉浦太陽（44）と、妻でタレントの辻希美（38）が8日、それぞれインスタグラムを更新。次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の誕生から5ヶ月を迎えたことを報告し、夢空ちゃんの“5ヶ月記念ショット”を公開した。
【写真】杉浦太陽＆辻希美が公開した第5子次女・夢空ちゃんの“恒例”月齢フォト
辻は昨年8月8日に夢空ちゃんを出産。8月9日のインスタで報告し、「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした ついに私も5人の母 これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです」と喜びを記していた。
杉浦と辻はこの日の投稿で、おむつで表現した“5ヵ月”の文字と夢空ちゃんの記念ショットをアップ。辻は「本当に成長成長の毎日で もう可愛さが増していくばかり ぃゃ〜もう5ヶ月かぁ 離乳食始まるや〜ん 早いなぁ〜 早過ぎるなぁ〜」とあっという間に過ぎる育児の日々を振り返り、「本当に…1日1日を大切にして行こうと改めて感じます」（原文ママ）とつづっている。
杉浦も「いろんな成長が見られて嬉しいなぁ すくすく大きくなぁれ」と温かいメッセージを送った。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
