中国に輸出する日本酒などの通関手続きに遅れ 中国の経済的圧力の一つか　鈴木農水相「状況注視しつつ必要な対応を」

中国政府が、高市首相の「台湾有事」をめぐる国会答弁に反発を強めた2025年11月末ごろから、日本が中国に輸出する日本酒などの通関手続きに遅れが出ていたことが分かりました。

複数の業界関係者によりますと、2025年11月末から12月にかけて、日本が中国に輸出する酒や食品類の通関手続きが、通常より約2週間から3週間遅れるケースが確認されたということです。

このうち日本酒では、日本国内での輸送経路の詳細な報告など、これまで必要のなかった資料の提出や書類の再提出を求められる例もあり、手続きに時間がかかったとしています。

こうした通関手続きの遅れは、通常に戻りつつあるということです。

中国政府は日本渡航への注意喚起や軍民両用品目の輸出禁止などの措置も発表していて、今回の対応も経済的な圧力の一つとみられます。

鈴木農水相:

我が国の農林水産物食品の海外輸出が円滑に行われるということが、何よりも重要だと考えている。引き続き状況をしっかり注視をしつつ、必要な対応を行っていきたい。

農水省は、具体的な品目や数は把握できていないとしていて、状況を注視していく方針です。