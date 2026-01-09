2026年中の発売を目指します！

ホンダは2026年1月9日、幕張メッセで同日に開幕した「東京オートサロン2026」（以下、TAS2026）にて、コンセプトモデル「CIVIC e:HEV RS Prototype」をお披露目しました。

現行型シビックシリーズには、本格スポーツモデルの「タイプR」のほか、排気量1.5Lのガソリンターボエンジンと6速マニュアルトランスミッション（MT）を組み合わせた「RS」がラインナップされています。その一方ハイブリッド仕様のスポーツグレードについては、2026年1月の時点で設定がありません。

こうしたなか今回発表となった「CIVIC e:HEV RS Prototype」は、シビックのハイブリットモデル「e:HEV」をベースに、新型「プレリュード」で初搭載された新パワートレイン機構「Honda S+ Shift」をドッキングしたモデルとなっています。

この新機構は計３つのドライブモードに加え、スイッチオン状態で有段ギア車のような疑似制御を行う「S+」スイッチを装備。Honda S+ Shiftはこれら各モードを組み合わせることにより、ハイブリッドシステムを活かしつつ、1台でさまざまな走行感覚が楽しめることが特徴です。

また、今回TAS2026に出展された試作車両には、約30年前に“グループA”の愛称で人気を博した「全日本ツーリングカー選手権」で、年間チャンピオンを獲得したレース仕様の「シビック」を思わせる、カラフルなカラーリングが施されました。

ホンダは「CIVIC e:HEV RS」を2026年中にも発売するとしており、シビックのボディにプレリュードのパワートレインという、いわば“良いとこ取り”の1台となる見通しです。