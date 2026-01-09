東武鉄道は、2026年1月24日（土）に「DL大樹とちぎグルメ号」を運行します。栃木駅から東武日光駅までの区間を巡り、車窓からの景色を眺めながら地元グルメやお酒、スイーツを楽しむツアー列車です。

車窓と美食のコラボ「DL大樹とちぎグルメ号」

栃木駅から東武日光駅までディーゼル機関車が牽引する客車に乗って移動しながら、東武宇都宮百貨店が厳選した栃木・鹿沼・日光エリアの名産品を味わう……昨年9月に好評を博した「DL大樹で行く栃木の魅力発見グルメツアー」に続く第2弾という位置付けで、ツアーへの申込は東武トップツアーズで受け付けています。

車内で提供されるメニューは「いも入り焼きそば」や「いもフライ」といった地元ならではの味覚をはじめ、玉子焼き・焼き鳥・だんごの「太平山三大名物」、さらには「蔵の街ラガービール」や「栃木レモン牛乳」など。新鹿沼駅からはスイーツタイムとなり、「いちごパフェ」や「いちご杏仁豆腐」、「ブルーベリーパン」などを提供します。

今回のツアーは「いちご王国」プロモーションとのコラボレーションも予定されており、「いちごワイン」の試飲ができるほか、東武日光駅到着後もブランドいちご「とちあいか」「とちおとめ」の試食・販売が行われます。

部品を集めてSL小物入れを作ろう 宇都宮でパーツラリー

グルメ号の運行に先立ち、2026年1月17日（土）には東武宇都宮百貨店で「SL大樹パーツラリー」が開催されます。

これは4箇所のラリーポイントでパーツを集め、それらを組み立てて全長約40cmの「SL大樹オリジナル小物入れ」を完成させるイベントです。これまでは別の会場で開催されてきましたが、東武宇都宮百貨店での開催は今回が初めてとなります。

参加費は無料で、定員は150名（事前申込100名、当日受付50名）となっています。親子でシールを貼ってデコレーションを楽しむなど、思い出づくりにぴったりの企画です。

日光・鬼怒川の冬イベントも熱い

冬の日光・鬼怒川エリアでは、季節ならではのお祭りも開催されます。

鬼怒川温泉では、2026年2月1日（日）〜28日（土）の期間、「招福鬼まつり」が行われます。2月7日（土）・8日（日）は鬼怒川温泉駅前で特別イベントが開催され、フードコートや射的、ステージショーなどが楽しめます。

また、湯西川温泉では日本夜景遺産にも認定されている「湯西川温泉 かまくら祭」が2026年1月30日（金）〜3月1日（日）まで開催されます。沢口河川敷に並ぶ数百個のミニかまくらや、平家の里での大きなかまくらなど、雪国ならではの幻想的な風景が広がります。

【参考】

SL大樹にサンタが登場！？クリスマス限定イベントや幻想的なイルミネーションで日光の冬がアツい！（※2025年12月掲載）

https://tetsudo-ch.com/13017732.html

「DL大樹とちぎグルメ号」概要

運行日：2026年1月24日（土）

運行区間・時刻：栃木駅 11:52発 → 新鹿沼駅 12:21着 / 13:10発 → 下今市駅 13:41着 / 13:55発 → 東武日光駅 14:18着（到着後解散）

内容：DL大樹乗車、車内および停車駅での食事・ドリンク・スイーツ提供

申込：東武トップツアーズ（コース名：DL大樹で巡る いちご王国とご当地グルメ満喫ツアー 片道（日帰り））

冬の栃木でお腹も心も満たされる列車旅に出かけてみてはいかがでしょうか。

（画像：東武鉄道）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）