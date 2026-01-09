第82回ヴェネチア国際映画祭にて銀獅子賞を受賞したA24製作映画『The Smashing Machine（原題）』が、『スマッシング・マシーン』の邦題で5月15日に日本公開されることが決定。あわせて、主演を務めたドウェイン・ジョンソンによるメッセージ入り特報映像も公開された。

本作は、日本中を熱狂の渦に巻いた総合格闘技の祭典「PRIDE」の創成期にあたる1997年から2000年にかけて活躍した、伝説の格闘家マーク・ケアーの知られざる軌跡を描く実話をもとにした伝記映画。当時日本で“霊長類ヒト科最強”と謳われるほど、恵まれた体型に相応しい華やかな戦歴を誇り、キャリア絶頂期にあったケアー。しかし、やがて訪れたはじめての“敗北”が彼の人生に暗い影を落とす。

主人公のマーク・ケアーを演じるのは、“ザ・ロック”のリングネームで愛されたプロレスラー時代を経て、『ワイルド・スピード』シリーズや『ジュマンジ』シリーズに出演したジョンソン。数々の作品で“無敵のヒーロー”像を演じてきた彼がこれまでのイメージを封印し、屈強な男にのぞく繊細な一面を体現した。2002年にHBOで製作された同名ドキュメンタリーをジョンソンが鑑賞し深く感銘を受けたことから企画がスタートした本作。自身の制作会社セブン・バックス・プロダクションズを通して映画化権獲得に動き自ら主演兼プロデューサーを務めた意欲作で、20年以上の俳優活動で初めて、アカデミー賞の前哨戦とされる第83回ゴールデングローブ賞主演男優賞（ドラマ部門）にノミネートされた。

本作の監督・脚本を務めたのは、『グッド・タイム』『アンカット・ダイヤモンド』などで兄のジョシュ・サフディとともに共同監督を務め、ポール・トーマス・アンダーソンの『リコリス・ピザ』やクリストファー・ノーランの『オッペンハイマー』にも出演し俳優としても活躍するベニー・サフディ。初の長編単独監督作品で、世界三大映画祭であるヴェネチア国際映画祭にて銀獅子賞を受賞した。

また、本作でケアーの恋人ドーンを演じるのは、ベニー・サフディと同じく『オッペンハイマー』に出演し、第96回アカデミー賞にて助演女優賞にノミネートされたエミリー・ブラント。ジョンソンとは、2001年のディズニー映画『ジャングル・クルーズ』での初共演以来、2度目のタッグとなった。自身も問題を抱えながら、栄光からの転落に苦しむ恋人ケアーを一番そばで見守る存在となる。

あわせて公開された特報映像は、ジョンソンから日本の観客へのメッセージから幕を開ける。「日本での撮影を行った自信作」と呼びかけるコメントとともに、“最強”と呼ばれた一人の男の光と影に迫るドラマが垣間見える内容となっている。（文＝リアルサウンド編集部）