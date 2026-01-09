由薫の新曲「echo」が、勝地涼×瀧本美織がダブル主演を務める新木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（読売テレビ／日本テレビ系）の主題歌に起用された。

本ドラマは、「愛する娘のために誘拐犯になれるか」という究極の選択をテーマに、娘を誘拐した真犯人とその真相を暴き出すミステリー。主題歌は、大切な人を想う気持ちや存在は、例えその場にいなくなったとしても日常の中でこだまのように存在し続けるという、無性の愛を歌った楽曲となっている。

本楽曲は、1月21日に配信リリース。リリースに先駆けて、前作同様にアートディレクター 加藤ミカが手掛けた配信ジャケット写真も公開された。

・由薫 コメント

大切な誰かを本当に想う気持ちには、大きさを計る基準がないし、損や得もなくて、説明するのが難しいなと感じます。愛する理由を聞かれても「あなたがあなただから」としか私には答えられないかもしれない。でも、だからこそ美しいし、力があるんだろうなと思います。正しいとか、間違っているとか、そんなことを超えて愛し続けていく。日常のなかで、あなたの存在がこだましてしまう。そんなでっかい愛が歌いたくて、「echo」という曲を作りました。ドラマと共に、みなさんの中でどんな風に響くのか、楽しみです。

