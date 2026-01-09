アニメイトは、『ポケモンマスターズ EX』の新商品を2月14日から販売するとともに、同日より、全国アニメイト・アニメイト通販で「『ポケモンマスターズ EX』6.5周年記念フェア」を、アニメイト池袋本店で「『ポケモンマスターズ EX』6.5周年記念特設スペース」を開催することを発表した。

【画像】「ウォロ」など多くのトレーナーがラインナップ 公開されたグッズ一覧

新商品には、ゲーム内イラストを使用した「メモリアルフォト ミニアクリルブロック」や「バディーズ セリフアクリルスタンド」などがラインナップされている。

「『ポケモンマスターズ EX』6.5周年記念フェア」では、期間中、『ポケモンマスターズ EX』関連のキャラクターグッズを1,100円（税込）購入・予約内金するごとに特典の「絵はがき（全4種）」が1枚プレゼントされる。さらに、フェアの条件達成時にアニメイト店頭のレジで『ポケモンマスターズ EX』のゲーム画面を提示すると、特典が追加でもう1枚プレゼントされる。

「『ポケモンマスターズ EX』6.5周年記念フェア」は3月8日まで、「『ポケモンマスターズ EX』6.5周年記念特設スペース」は3月1日まで開催予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）