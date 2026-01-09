ゲーミングデバイスブランド「SteelSeries」よりワイヤレスゲーミングヘッドセット『Arctis Nova 7 Gen 2』が発表された。

【画像】新色「マゼンタ」も登場 『Arctis Nova 7 Gen 2』外観

『Arctis Nova 7 Gen 2』は、2022年9月に発表された「Arctis Nova 7」の第二世代で、ネオジウムマグネティックオーディオドライバーを採用している製品だ。

第二世代からの変更点として、ゲームや映画、音楽などの音設定を最適化したオーディオEQプリセットが300種類ほど搭載されている専用モバイルアプリ「SteelSeries Arctis Companion」との連携が可能になった点が挙げられる。さらに第一世代と比較してバッテリー駆動時間が約40%向上し、最長50時間の連続使用が可能になった。USB-C急速充電に対応し、15分充電で6時間使用ができる。

カラーバリエーションは、新色「マゼンタ」をはじめ、ブラック、ホワイトの3色が登場する。

価格は33,310円（税込）で、1月16日より全国の家電量販店、Amazon.co.jp、楽天市場にて順次発売される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）