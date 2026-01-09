東京株式（前引け）＝前日比５７５円高、ファストリの大幅高が寄与 東京株式（前引け）＝前日比５７５円高、ファストリの大幅高が寄与

９日前引けの日経平均株価は前日比５７５円４４銭高の５万１６９２円７０銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億１５８１万株、売買代金概算は３兆２０６２億円。値上がり銘柄数は１１７０、値下がり銘柄数は３８７、変わらずは４７銘柄だった。



日経平均株価は反発。前日の米株式市場は、ＮＹダウが２７０ドル高の４万９２６６ドルと上昇。景気敏感株や防衛関連株などが買われた。ＮＹダウが上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。特に、前日取引終了後に今期業績予想の上方修正を発表したファーストリテイリング<9983.T>が大幅高となり全体相場を押し上げた。銀行や自動車株などが値を上げ、非鉄株などが軟調に推移した。なお、日経平均先物ミニ・オプション１月物の特別清算指数（ＳＱ）値は５万１５２５円２３銭だったとみられている。



個別銘柄では、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>が高く、トヨタ自動車<7203.T>やホンダ<7267.T>が堅調。東京エレクトロン<8035.T>やＩＨＩ<7013.T>、川崎重工業<7012.T>が値を上げた。半面、キオクシアホールディングス<285A.T>が売られ、ソフトバンクグループ<9984.T>が軟調。三井海洋開発<6269.T>や三井金属<5706.T>が値を下げた。



出所：MINKABU PRESS