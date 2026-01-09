¥¹¥¥Ã¥Ù¿·ÂÎÀ©¤Î¿À¸Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¡õÇØÈÖ¹æÈ¯É½¡ª¡¡´¥µ®»Î¡Ö14ÈÖ¡×¡¢µÜÂåÂçÀ»¤Ï³¤³°°ÜÀÒ½àÈ÷¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï9Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ª¤è¤ÓÁª¼êÇØÈÖ¹æ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤ËÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ò5°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¿À¸Í¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ò4Ç¯´ÖÎ¨¤¤¤¿¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½MF´¥µ®»Î¤äMF¶¿²ÈÍ§ÂÀ¡¢DF¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Â¨ÀïÎÏ¤òÀÑ¶ËÊä¶¯¤·¡¢2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎJ1À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Æ¡¢¿·²ÃÆþÁÈ¤Î´¥¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö14¡×¡¢¶¿²È¤Ï¡Ö5¡×¡¢¥ó¥É¥«¤Ï¡Ö80¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿À¸Í¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ª¤è¤ÓÁª¼êÇØÈÖ¹æ¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢£´ÆÆÄ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡¿¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë ¥Ï¥¤¥ó¥Ä ¥¹¥¥Ã¥Ù¡ÊMichael Heinz SKIBBE¡Ë¢¨¿·Ç¤
¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¿¥Õ¥£¥¯¥ê ¥»¥Ï¥Ã¥È ¥¦¥Þ¥ë¡ÊFikri Serhat UMAR¡Ë¢¨¿·Ç¤
¥³¡¼¥Á¡¿½©ÍÕÃé¹¨¡ÊTadahiro AKIBA¡Ë¢¨¿·Ç¤
¥³¡¼¥Á¡¿ÃÝÃ«¹·Í´¡ÊKosuke TAKEYA¡Ë¢¨¿·Ç¤
GK¥³¡¼¥Á¡¿¾¾ËÜÂóÌé¡ÊTakuya MATSUMOTO¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈGK¥³¡¼¥Á·óU21GK¥³¡¼¥Á¡¿ÉÙµïÂç¼ù¡ÊDaiki TOMII¡Ë¢¨¿·Ç¤
U21´ÆÆÄ·ó¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¡¿Ãæ¸ý²í»Ë¡ÊMasafumi NAKAGUCHI¡Ë¢¨¿·Ç¤
U21¥³¡¼¥Á·ó¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¡¿¶¶ËÜ±ÑÏº¡ÊHideo HASHIMOTO¡Ë¢¨¿·Ç¤
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¡¿À¸¶ðÉð»Ö¡ÊTakeshi IKOMA¡Ë¢¨¿·Ç¤
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¡¿¸Åî´¹Í¸ù¡ÊYoshinori FURUBE¡Ë¢¨¿·Ç¤
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¡¿µÈËþ¼ù¡ÊToshiki YOSHIMITSU¡Ë
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Á¡¿Æ£°æµ±¡ÊHikaru FUJII¡Ë¢¨¿·Ç¤
¢£Áª¼ê
1 GK.Á°ÀîÂãÌé¡ÊDaiya MAEKAWA¡Ë
2 MF.ÈÓÌî¼·À»¡ÊNanasei IINO¡Ë
3 DF.¥Þ¥Æ¥¦¥¹ ¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¡ÊMATHEUS THULER¡Ë
4 DF.»³ÀîÅ¯»Ë¡ÊTetsushi YAMAKAWA¡Ë
5 MF.¶¿²ÈÍ§ÂÀ¡ÊYuta GOKE¡Ë¢¨
6 MF.Àð¸¶µ®¹¨¡ÊTakahiro OHGIHARA¡Ë
7 MF.°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡ÊYosuke IDEGUCHI¡Ë
10 FW.ÂçÇ÷Í¦Ìé¡ÊYuya OSAKO¡Ë
11 MF.ÉðÆ£²Åµª¡ÊYoshinori MUTO¡Ë
13 MF.º´¡¹ÌÚÂç¼ù¡ÊDaiju SASAKI¡Ë
14 MF.´¥µ®»Î¡ÊTakashi INUI¡Ë¢¨
15 DF.¥¸¥¨¥´¡ÊDIEGO¡Ë¢¨
16 DF.¥«¥¨¥¿¡¼¥Î¡ÊCAETANO¡Ë
18 MF.°æ½ÐÍÚÌé¡ÊHaruya IDE¡Ë
21 GK.¿·°æ¾ÏÂÀ¡ÊShota ARAI¡Ë
23 DF.¹À¥Î¦ÅÍ¡ÊRikuto HIROSE¡Ë
24 DF.¼ò°æ¹âÆÁ¡ÊGotoku SAKAI¡Ë
25 MF.·ÀèÍ´Ìï¡ÊYuya KUWASAKI¡Ë
26 FW.¥¸¥§¥¢¥ó ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¡ÊJEAN PATRIC¡Ë
28 MF.ßÀùõ·òÅÍ¡ÊKento HAMASAKI¡Ë¢¨¢£
29 FW.¾®¾¾Ï¡¡ÊRen KOMATSU¡Ë
30 MF.»³ÆâæÆ¡ÊKakeru YAMAUCHI¡Ë
31 DF.´äÇÈÂóÌé¡ÊTakuya IWANAMI¡Ë
32 GK.¥¦¥Ü¥ó¥° ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É ¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡ÊRICHARD MONDAY UBONG¡Ë
33 MF.¶¶ËÜÎ¦ÅÍ¡ÊRikuto HASHIMOTO¡Ë
35 FW.ÉÚ±ÊÆú¼·¡ÊNiina Tominaga¡Ë
38 MF.±º½½é¶¡ÊJuzo URA¡Ë
39 GK.üâ»³¼®À¸¡ÊShioki TAKAYAMA¡Ë
41 DF.±Ê¸Í¾¡Ìé¡ÊKatsuya NAGATO¡Ë
42 DF.ËÜ´Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡ÊJustin HOMMA¡Ë¢£
43 DF.»³ÅÄ³¤ÅÍ¡ÊKaito YAMADA¡Ë¢£
44 MF.Æüüâ¸÷´ø¡ÊMitsuki HIDAKA¡Ë
45 FW.Áêß·¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È¡ÊDavid AIZAWA¡Ë¢¨
46 FW.°ËÆ£Ì«ÂÀ¡ÊSota ITO¡Ë¢¨
51 MF.À¥¸ýÂçæÆ¡ÊTaiga SEGUCHI¡Ë¢¨
53 FW.ÅÏÊÕÈ»ÅÍ¡ÊHayato WATANABE¡Ë¢¨
55 FW.µÜ¸¶Í¦ÂÀ¡ÊYuta MIYAHARA¡Ë
57 DF.Æþ¹¾æ¹²ð¡ÊRyosuke IRIE¡Ë*2026Ç¯JFA¡¦J¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê
58 MF.ÂçÀ¾Ì«ÂÀ¡ÊSota ONISHI¡Ë¢¨
71 GK.¸¢ÅÄ½¤°ì¡ÊShuichi GONDA¡Ë
80 DF.¥ó¥É¥« ¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¡ÊBoniface NDUKA¡Ë¢¨
¢¨¤Ï¿·²ÃÆþÁª¼ê
¢£¤ÏÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹Áª¼ê
µÜÂåÂçÀ»Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¸ò¾Ä¡¦½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à³èÆ°¤«¤éÎ¥Ã¦Ãæ¤Ë¤Ä¤·èÄê¼¡Âè¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯1·î9Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤ËÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ò5°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¿À¸Í¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ò4Ç¯´ÖÎ¨¤¤¤¿¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½MF´¥µ®»Î¤äMF¶¿²ÈÍ§ÂÀ¡¢DF¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Â¨ÀïÎÏ¤òÀÑ¶ËÊä¶¯¤·¡¢2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎJ1À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£´ÆÆÄ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡¿¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë ¥Ï¥¤¥ó¥Ä ¥¹¥¥Ã¥Ù¡ÊMichael Heinz SKIBBE¡Ë¢¨¿·Ç¤
¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¿¥Õ¥£¥¯¥ê ¥»¥Ï¥Ã¥È ¥¦¥Þ¥ë¡ÊFikri Serhat UMAR¡Ë¢¨¿·Ç¤
¥³¡¼¥Á¡¿½©ÍÕÃé¹¨¡ÊTadahiro AKIBA¡Ë¢¨¿·Ç¤
¥³¡¼¥Á¡¿ÃÝÃ«¹·Í´¡ÊKosuke TAKEYA¡Ë¢¨¿·Ç¤
GK¥³¡¼¥Á¡¿¾¾ËÜÂóÌé¡ÊTakuya MATSUMOTO¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈGK¥³¡¼¥Á·óU21GK¥³¡¼¥Á¡¿ÉÙµïÂç¼ù¡ÊDaiki TOMII¡Ë¢¨¿·Ç¤
U21´ÆÆÄ·ó¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¡¿Ãæ¸ý²í»Ë¡ÊMasafumi NAKAGUCHI¡Ë¢¨¿·Ç¤
U21¥³¡¼¥Á·ó¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¡¿¶¶ËÜ±ÑÏº¡ÊHideo HASHIMOTO¡Ë¢¨¿·Ç¤
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¡¿À¸¶ðÉð»Ö¡ÊTakeshi IKOMA¡Ë¢¨¿·Ç¤
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¡¿¸Åî´¹Í¸ù¡ÊYoshinori FURUBE¡Ë¢¨¿·Ç¤
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¡¿µÈËþ¼ù¡ÊToshiki YOSHIMITSU¡Ë
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Á¡¿Æ£°æµ±¡ÊHikaru FUJII¡Ë¢¨¿·Ç¤
¢£Áª¼ê
1 GK.Á°ÀîÂãÌé¡ÊDaiya MAEKAWA¡Ë
2 MF.ÈÓÌî¼·À»¡ÊNanasei IINO¡Ë
3 DF.¥Þ¥Æ¥¦¥¹ ¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¡ÊMATHEUS THULER¡Ë
4 DF.»³ÀîÅ¯»Ë¡ÊTetsushi YAMAKAWA¡Ë
5 MF.¶¿²ÈÍ§ÂÀ¡ÊYuta GOKE¡Ë¢¨
6 MF.Àð¸¶µ®¹¨¡ÊTakahiro OHGIHARA¡Ë
7 MF.°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡ÊYosuke IDEGUCHI¡Ë
10 FW.ÂçÇ÷Í¦Ìé¡ÊYuya OSAKO¡Ë
11 MF.ÉðÆ£²Åµª¡ÊYoshinori MUTO¡Ë
13 MF.º´¡¹ÌÚÂç¼ù¡ÊDaiju SASAKI¡Ë
14 MF.´¥µ®»Î¡ÊTakashi INUI¡Ë¢¨
15 DF.¥¸¥¨¥´¡ÊDIEGO¡Ë¢¨
16 DF.¥«¥¨¥¿¡¼¥Î¡ÊCAETANO¡Ë
18 MF.°æ½ÐÍÚÌé¡ÊHaruya IDE¡Ë
21 GK.¿·°æ¾ÏÂÀ¡ÊShota ARAI¡Ë
23 DF.¹À¥Î¦ÅÍ¡ÊRikuto HIROSE¡Ë
24 DF.¼ò°æ¹âÆÁ¡ÊGotoku SAKAI¡Ë
25 MF.·ÀèÍ´Ìï¡ÊYuya KUWASAKI¡Ë
26 FW.¥¸¥§¥¢¥ó ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¡ÊJEAN PATRIC¡Ë
28 MF.ßÀùõ·òÅÍ¡ÊKento HAMASAKI¡Ë¢¨¢£
29 FW.¾®¾¾Ï¡¡ÊRen KOMATSU¡Ë
30 MF.»³ÆâæÆ¡ÊKakeru YAMAUCHI¡Ë
31 DF.´äÇÈÂóÌé¡ÊTakuya IWANAMI¡Ë
32 GK.¥¦¥Ü¥ó¥° ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É ¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡ÊRICHARD MONDAY UBONG¡Ë
33 MF.¶¶ËÜÎ¦ÅÍ¡ÊRikuto HASHIMOTO¡Ë
35 FW.ÉÚ±ÊÆú¼·¡ÊNiina Tominaga¡Ë
38 MF.±º½½é¶¡ÊJuzo URA¡Ë
39 GK.üâ»³¼®À¸¡ÊShioki TAKAYAMA¡Ë
41 DF.±Ê¸Í¾¡Ìé¡ÊKatsuya NAGATO¡Ë
42 DF.ËÜ´Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡ÊJustin HOMMA¡Ë¢£
43 DF.»³ÅÄ³¤ÅÍ¡ÊKaito YAMADA¡Ë¢£
44 MF.Æüüâ¸÷´ø¡ÊMitsuki HIDAKA¡Ë
45 FW.Áêß·¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È¡ÊDavid AIZAWA¡Ë¢¨
46 FW.°ËÆ£Ì«ÂÀ¡ÊSota ITO¡Ë¢¨
51 MF.À¥¸ýÂçæÆ¡ÊTaiga SEGUCHI¡Ë¢¨
53 FW.ÅÏÊÕÈ»ÅÍ¡ÊHayato WATANABE¡Ë¢¨
55 FW.µÜ¸¶Í¦ÂÀ¡ÊYuta MIYAHARA¡Ë
57 DF.Æþ¹¾æ¹²ð¡ÊRyosuke IRIE¡Ë*2026Ç¯JFA¡¦J¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê
58 MF.ÂçÀ¾Ì«ÂÀ¡ÊSota ONISHI¡Ë¢¨
71 GK.¸¢ÅÄ½¤°ì¡ÊShuichi GONDA¡Ë
80 DF.¥ó¥É¥« ¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¡ÊBoniface NDUKA¡Ë¢¨
¢¨¤Ï¿·²ÃÆþÁª¼ê
¢£¤ÏÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹Áª¼ê
µÜÂåÂçÀ»Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¸ò¾Ä¡¦½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à³èÆ°¤«¤éÎ¥Ã¦Ãæ¤Ë¤Ä¤·èÄê¼¡Âè¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯1·î9Æü»þÅÀ¡Ë¡£