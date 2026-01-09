地上150mでいちごを堪能♡　東京ドームホテルで楽しむ”大人リッチ”な「ストロベリーアフタヌーンティー」

冬が旬のいちごは、アフタヌーンティーでも寒い季節の大定番。東京ドームホテルでも、「ストロベリーアフタヌーンティー」を3月31日まで提供しています。

今年はいちごにフォワグラやキャビアなどの高級食材を組み合わせた逸品も登場し、より大人の女性にぴったりな味わいに仕上げているのだとか。いちごのかわいさ、甘さだけではない“大人リッチ”なアフタヌーンティーとは……？ 自分へのご褒美にもぴったりなティータイムをレポートします。

■キャビア、フォワグラ……リッチな食材といちごの心躍るマリアージュ

「ストロベリーアフタヌーンティー」を開催しているのは、東京ドームホテル43階のスカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」。地上150mの風景を一望しながら優雅な時間を過ごすことができます。

アフタヌーンティーは、スイーツとセイボリーにいちごがふんだんに使用されたかわいらしくも上品なビジュアルです。窓から一望できる都心の風景も特別感があり、テンションが上がります！

セイボリーは、「フォワグラのブリュレ 苺のアクセント」「苺とモッツァレラチーズのムース」「サーモンと海老のクロワッサンサンド」の3種類。

「フォワグラのブリュレ」はなめらかなブリュレにいちごを使用したソースがアクセントになっています。意外な組み合わせでしたが、濃厚なフォワグラの味わいに甘酸っぱいいちごが香り、甘じょっぱさのバランスが絶妙でした。

また、サーモンと海老を贅沢に楽しめる「サーモンと海老のクロワッサンサンド」や、ミルキーでコクのあるモッツァレラチーズにいちごを組み合わせた「苺とモッツァレラチーズのムース」も華やかにテーブルを彩ります。

■主役級の逸品がずらり。いちご尽くしのスイーツが並ぶティースタンド

3段スタンドの上段で目を引くのは、大きなグラスに入った「苺とキャビアの冷製カッペリーニ」。いちごのフルーティーな甘みが感じられるカッペリーニにキャビアが添えられており、かわいらしい見た目ですがさっぱりと味わうことができました。

いちごのポップオーバーにはベリーと日替わりのマカロンが添えられており、ふわふわのポップオーバーと甘酸っぱいフルーツの組み合わせを楽しめます。

中段には「苺のショートケーキ」「苺のモンブラン」「苺と柚子のヴェリーヌ仕立て」と主役級のスイーツたちが勢ぞろい！

王道のショートケーキは正方形に切り分けられたスポンジの上に大粒のいちごが乗っていて、甘党さんも大満足な一品。ヴェリーヌはゆずの味わいでさっぱりと食べられるため、甘さのコントラストを飽きずに楽しむことができます。

また、下段にはショコラオレンジ・いちごの2種のスコーンと「苺とチーズムースのパフェ」が並んでいます。

パフェに添えられたピンク色のワッフルコーンの中にはいちごのソースが入っていて、チーズムースと合わせると満足感たっぷり。クリーミーな味わいと豊かないちごの風味を堪能できました。

しっとりと香ばしいスコーンを楽しんだ後は、苺と「本日のチョコレート」でアフタヌーンティーを締めくくります。この日のチョコレートはさくらんぼのリキュールが使用されたチョコレートで、上品な口どけを楽しむことができました。

■いちご尽くしの限定ドリンクも楽しんで

座席は120分制で、コーヒー、紅茶、ハーブティーなど約10種のドリンクを好きなだけ楽しむことができます。「ストロベリークリーム」「チョコベリー」の2種の限定フレーバーティーも登場し、ドリンクまでいちご尽くしの時間を過ごすことができますよ。

いちごのアフタヌーンティーと聞くと甘さいっぱいのスイーツたちを想像しますが、東京ドームホテルの「ストロベリーアフタヌーンティー」は甘いだけではないのでアラサー女子にもぴったり。多彩な食材といちごの組み合わせが、新しいいちごの魅力を教えてくれるアフタヌーンティーでした。

まだまだ冷え込みが厳しいこの季節、あたたかい室内でゆったりとした時間を過ごしたい……！ という人も多いはず。東京ドームホテルで冬ならではのご褒美を楽しんでみてはいかがでしょうか？

◇「ストロベリーアフタヌーンティー」概要

期間：2025年12月9日〜2026年3月31日 ※開催中

時間：15:00〜18:00（L.O. 17:00）※2時間制

料金：お一人様6,300円

予約：03-5805-2237（受付時間 10:00〜19:00

※表示料金はサービス料・消費税込みの料金です

※メニュー内容は状況により変更となる場合がございます

公式URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/artistcafe_afternoontea/

（取材・文：マイナビウーマン編集部）