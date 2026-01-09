澤穂希、9歳迎えた長女の近影公開「似てますね」「髪の毛巻いて、大人っぽい」
元サッカー女子日本代表の澤穂希（47）が9日、自身のインスタグラムを更新。9歳の誕生日を迎えた長女の近影を公開した。
【写真】「似てますね」「大人っぽい」澤穂希が公開した9歳迎えた長女の近影
「娘よ…9歳のお誕生日おめでとう 産まれてきてくれてありがとう」とつづり、壁に施された誕生日をお祝いする装飾の前でピースをする長女の後ろ姿をアップ。「9歳も楽しいことがいっぱいありますように」と母としての願いを込めた。
この投稿にファンからは、「お誕生日おめでとうございます」「ママ9年目もおめでとうの日だね」「後ろ姿、似てますね」「髪の毛巻いて、大人っぽい」など、祝福を中心に温かいコメントが寄せられている。
澤は2015年8月に当時Jリーグ・ベガルタ仙台の強化育成部に所属していた辻上裕章氏と結婚。当初は別居婚だったが、同年末に現役を引退して仙台に引っ越し。17年1月に第1子女児を出産した。
