ローストチキン？ カンガルー？ とある猫ちゃんの独特なポーズに「何かの形に似てる気がする」
【写真を見る】跳び箱を飛ぶ姿？ハートの形？いろんなものに似てる不思議な休憩ポーズ
ペットであっても、人間の世界とは別軸で生きている動物たち。ときに「なぜその格好で？」と思わずツッコミを入れたくなる体勢をとっていることも。
さび猫まぜこ@neko_mazekoさんが「何かの形に似てる気がするけど なんだ…？」とXに投稿した愛猫のポストが話題となり、コメント欄でさまざまなものに例えられて大盛り上がりとなりました。
写真に写っていたのは、猫のまぜこちゃんが体を2つ折りにして横たわっている姿。4本の足をぴーんと伸ばし、一箇所に揃えているため、思わず二度見してしまうような不思議な体勢に。
まるで飛び跳ねている瞬間のような、ハートのような……カンガルーにも見えます（笑）
真っ直ぐ前を向いている視線も相まって、止まっているのに躍動感すら感じます。
コメント欄には、「wifiのマーク！」「ローストチキン？」「（東京）都のシンボルマーク？」「三角形のチョコパイ！」など多くの回答が寄せられ、3.4万いいねを獲得！
この反響について、投稿主であるさび猫まぜこさんに聞いてみると、「家族一同、想像以上の反響に大変驚きました。ありがたいことにたくさんの通知をいただき、リプライをすべて拝見するのが大変なほどでした」と回答。また、「跳び箱の画像とのコラージュがとてもかわいらしく、印象に残っています」と話してくれました。
ちなみにこのまぜこちゃんのポーズは、「1階で仕事をしていたところ、なかなか2階からまぜこが降りてこなかったため様子を見に行ったところ、このポーズをしていました」とのこと。普段から頻繁に見かけるポーズというわけではなく、たまたま出くわしたポーズだったそうです。さび猫まぜこさん的には「東京都のシンボルマーク」に見えたそうです。
まぜこちゃんも、何気ない自分のポーズがこんなに盛り上がっているなんて思いもしていないでしょうね（笑）
このほかにも、「あざらしのようなポーズ」をしたり、「遊びで興奮しすぎて、ひっくり返ってフリーズしていた」「こたつからニョキッと生えていた」など、日々楽しませてくれる、何かと飽きさせない猫ちゃんだと教えてくれました。
「いろんな毛の色が混ざっていること」が名前の由来となっているまぜこちゃんは、甘えん坊で、夜は一緒によくお布団に入って寝ているそうです。
また、食べることよりも遊ぶことが大好きな性格で、遊んでもらえず不満な時は大声で訴えてくるんだとか。忙しいときは困っちゃいそうですが、それでも「かまってー！」と甘えてくれるのは可愛いですね！
最近はお掃除ロボットを導入したそうで、まぜこちゃんは初めは怯えていたものの、怖くないということが分かってビシバシ叩いたり、充電中にいじくり回したりと、とても強気な態度で挑んでいるとのこと。
もしかしたら、お掃除ロボットを飼い主さんのペットだと勘違いしてライバル心を持っているのかも……？（笑）
今後も猫ちゃんらしさ、まぜこちゃんらしさを炸裂させながら、さまざまな姿で楽しませてくれそう！
さび猫まぜこ@neko_mazekoさんのアカウントは、猫好きさん必見ですね！
文=月乃雫