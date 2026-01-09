“角栓＆テカリ”をごっそりオフ！　ロゼット、しつこい毛穴の角栓をクリアにする「泡洗顔」が新登場

ロゼットは2026年1月13日、泡洗顔ブランド「ロゼット洗顔サボン」から、角栓・テカリをごっそりオフする「ロゼット洗顔サボン クリアウォッシュ」を発売します。

重曹（※1） 、炭（※2） 、パンテノール（※3）配合。しつこい毛穴の角栓をオフしてすっきりつるつる肌へ洗い上げます。

※1 炭酸水素Na[pH調整剤]

※2 清浄成分

※3 製品の抗酸化剤

■濃密“石けん泡”！ すっきりうるおう洗い上がりを実現

従来の泡洗顔（※4）の約3倍となる石けん成分を高配合（※4）することで、これまでにない（※4）泡もちの良さ、泡弾力、洗い上がりのすっきり感を実現しました！

弾力のあるキメ細かい濃密もち泡が肌に密着、汚れを吸引・吸着して、肌悩みの原因となる皮脂や古い角質をしっかりオフ。うるおうのにすっきりとした洗い上がりです。

※4 自社泡洗顔において

■商品概要

ロゼット洗顔サボン クリアウォッシュ[泡洗顔料]

希望小売価格：本品 770円 つめかえ 660円

容量：本品 180mL／つめかえ 170mL

発売日：2026年1月13日

※1/13はメーカー出荷日のため、店頭での展開開始日は店舗の状況により異なります。

流通：全国のドラッグストア、バラエティショップ（※一部店舗を除く）、ロゼットの各公式オンラインショップにて発売予定

ロゼットオンラインショップ：https://rosette.jp/

