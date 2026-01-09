柳葉敏郎、付き人だった俳優と“エモい”2ショット「わぁ〜最高」「嬉し過ぎて泣いちゃう」「お元気そうで何よりです」 65歳バースデー会で笑顔はじける
俳優の柳葉敏郎（65）が8日、インスタグラムを更新。かつて自身の付き人だった俳優・中野英雄（61）との“エモい”2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「嬉し過ぎて泣いちゃう」元付き人の俳優・中野英雄＆その息子・仲野太賀と並び笑顔はじける柳葉敏郎 ※2ショットは2枚目
柳葉は3日に65歳を迎え、写真は誕生日会で撮影されたもの。投稿では「久しぶりに会えて楽しかった〜!! 世代交代!! あとは任せた」とつづり、英雄と肩を組み笑顔はじける2ショットのほか、英雄の息子で俳優・仲野太賀（32）との3ショットも披露した。
この投稿にフォロワーからは「わぁ〜最高なショット」「あらぁ〜素敵なスリーショットですね」「めっちゃ良い写真ですね」「世代交代と言わずまだまだご活躍を期待しています〜」「嬉しい2ショットと3ショット」「みなさん良い顔してます」「この3ショットは反則やわ〜。嬉し過ぎて泣いちゃう」といった声が相次いで寄せられている。
