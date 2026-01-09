『呪術廻戦』新作放送で嘆く声…トレンド1位の盛り上がりも「リアタイ視聴からの…」「個人的につらい」
テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」初回（通算48・49話）が、9日（8日深夜）にMBS・TBS系で放送された。Xでは「＃呪術廻戦」など関連ワードが深夜にも関わらずトレンド1位となり、大きな盛り上がりを見せてが、一部で放送時間が遅いことを嘆く声が出ている。
【画像】ブチギレ顔の乙骨＆伏黒…『呪術廻戦』死滅回游の場面カット
放送時間は毎週木曜深夜0時26分からで、初回は1時間スペシャルで放送。迫力の戦闘シーンなどでファンを楽しませたが、放送時間が遅いことにネット上では「呪術廻戦はもっと早い時間に放送して眠い」「放送時間が木曜深夜なのが個人的につらい」「呪術廻戦リアタイ視聴からの朝出勤は流石に眠いッスね」などの声が出ている。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
■『呪術廻戦』放送スケジュール
第48話〜第54話：1月8日〜2月12日
閑話：2月19日
第55話〜第59話：2月26日〜3月26日
閑話は「#死滅回游 前編」の映像を中心としつつ、それぞれ新規ナレーションを加えた再構成番組を予定。
また下記の放送日は、放送時間が変更となります。
2月5日：0 :36〜
2月12日：0 :36〜
2月19日（閑話）：26:00〜
※放送時間は都合により予告なく変更になる可能性あり。
