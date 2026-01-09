「何が起こったのか」「開催国でないと無力」アジア王者の“惨状”にサッカー界が騒然「ホームアドバンテージがないと何もできない」
１月７日、サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップで、日本と同じB組のU-23カタール代表がUAEとの初戦に臨み、０−２で完敗を喫した。
ポット２だったカタールは、ポット３のUAEを相手に21分に先制を許すと、37分にも失点。反撃もままならず、痛恨の黒星スタートとなった。
A代表はアジアカップを連覇するなど存在感を高めていることもあり、“弟分”の惨状に、世界のサッカーファンからは次のような声が上がった。
「何が起こったのか」
「地の利がないとダメなんだな」
「開催国でないと無力」
「これがカタールの実力だ」
「判定が味方しないとラオスレベル」
「臆病なサッカーだ」
「ホームアドバンテージがないと何もできない」
北中米ワールドカップのアジア予選プレーオフでは、ホーム開催と圧倒的優位なスケジュールの恩恵を受けて、本大会出場の切符を手にしていただけに厳しい視線に晒されているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
