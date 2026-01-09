堂本剛、浜田雅功となんばグランド花月を訪問 “レジェンド芸人”との出会いに大興奮
DOMOTOの堂本剛が10日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演。ダウンタウン・浜田雅功となんばグランド花月を訪れる。
【動画】「剛、これやねん…」堂本剛＆浜田雅功も思わず笑ってしまう新春隠し芸大会
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。今回の相方は前回に引き続き、音楽、ドラマ、アートなど幅広い分野で独自の表現を発信し続ける日本エンターテインメント界を代表するトップアイドル・堂本剛。「ごぶごぶ正月SP！浜ちゃん＆剛に有名人から年賀状届いたよ！コスパ最強！しかもウマい！おすすめグルメかまぼこ板」の延長戦を行う。
引いたかまぼこ板は、吉本新喜劇初の女性座長・酒井藍。酒井の年賀状には「おすすめグルメはまだ内緒。NGKの楽屋に来てくださったら“ええもん”用意しておりますので」と書いてあり、2人でなんばグランド花月の楽屋を訪問。
楽屋へ向かう道中、池乃めだかや村上ショージといった名だたる芸人と出くわし、堂本は「こんなレジェンドたちと出会っちゃいました」と大興奮。酒井の楽屋に到着すると、「あけましておめでとうございまーす！」と出迎えられる2人。酒井が用意していたものに浜田と堂本はドン引き。酒井が用意した奈良名物とは（！?）。
さらに、「新春奈良検定」と題した奈良クイズ企画も開催。堂本に「やっぱり浜田さん奈良好きなんですやん」と言わしめた浜田の回答とは。
