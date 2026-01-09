魔裟斗、長男7歳の誕生日に“顔出し”ショット多数公開 成長した姿に反響「かっこよい パパに似たかな」「最高な笑顔」
俳優・矢沢心（44）の夫で元K-1王者の魔裟斗（46）が8日、自身のインスタグラムを更新。長男の7歳の誕生日を祝う“顔出し”ショットを複数枚公開した。
【写真】「7歳バースデーおめでとう」魔裟斗が公開した長男の“顔出し”ショット
魔裟斗は投稿で「7歳バースデーおめでとう」とつづり、写真と動画をアップ。サングラス姿で長男と並んだ親子ショットや、誕生日ケーキを前にした姿、海辺やプールで元気いっぱいに遊ぶ様子など、成長を感じさせるカットが並んでいる。
写真では、笑顔でピースサインを決める長男の姿や、マインクラフトをモチーフにした装飾の前でポーズを取る様子も披露されており、家族で大切な時間を過ごしたことがうかがえた。
この投稿に、コメント欄には「エイト君誕生日おめでとう祝」「最高な笑顔」「かっこよい パパに似たかな」「パパみたいにマッチョになってね〜」「子供は宝物ですよね」といった祝福の声が相次いで寄せられている。
魔裟斗と矢沢は2007年2月に結婚。12年6月に長女、14年9月に次女、19年1月に長男が誕生した。
【写真】「7歳バースデーおめでとう」魔裟斗が公開した長男の“顔出し”ショット
魔裟斗は投稿で「7歳バースデーおめでとう」とつづり、写真と動画をアップ。サングラス姿で長男と並んだ親子ショットや、誕生日ケーキを前にした姿、海辺やプールで元気いっぱいに遊ぶ様子など、成長を感じさせるカットが並んでいる。
この投稿に、コメント欄には「エイト君誕生日おめでとう祝」「最高な笑顔」「かっこよい パパに似たかな」「パパみたいにマッチョになってね〜」「子供は宝物ですよね」といった祝福の声が相次いで寄せられている。
魔裟斗と矢沢は2007年2月に結婚。12年6月に長女、14年9月に次女、19年1月に長男が誕生した。