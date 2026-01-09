実写映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』三つ巴ムビチケ解禁 全3種ビジュアルが一挙公開
実写映画シリーズ最新作『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）のムビチケ前売券情報が解禁され、本作を象徴する“三つ巴”の構図を描いた全3種のビジュアルが公開された。ムビチケ前売券は1月16日より発売開始となる。
【動画】主題歌を使用した新映像満載の最新予告映像
「金塊争奪ッ！三つ巴ムビチケ」と銘打たれた今回の前売券。主人公・杉元佐一（山崎賢人※崎＝たつさき）率いる一行、鶴見中尉（玉木宏）が指揮する第七師団、そして土方歳三（舘ひろし）を中心とした一派という、物語の中核をなす三勢力それぞれをフィーチャーしたビジュアルが用意されている。
【杉元一行ver】には、不死身の杉元をはじめ、アシリパ（※リ＝小文字／山田杏奈）、白石（矢本悠馬）、谷垣（大谷亮平）らが集結。【第七師団ver】では、鶴見中尉を筆頭に鯉登（中川大志）、月島（工藤阿須加）、二階堂（柳俊太郎※柳＝木へんに夘）、宇佐美（稲葉友）らが並び、軍としての威圧感を前面に押し出す構図に。【土方一派ver】では、土方歳三、尾形（眞栄田郷敦）、永倉（木場勝己）、牛山（勝矢）、夏太郎（塩野瑛久）らが描かれ、異なる思想と目的を持つ勢力の緊張感が際立つ仕上がりとなっている。
背景には、囚人たちの体に刻まれた“刺青人皮”があしらわれ、金塊の在り処を巡る争奪戦がさらに激化していくことを予感させるデザインに。三つ巴で交錯する思惑と対立構造が、ムビチケのビジュアルでも表現された。
原作は累計発行部数3000万部を突破する野田サトルの漫画『ゴールデンカムイ』。2024年公開の実写映画1作目は高い再現度と原作へのリスペクトが評価され、続くドラマシリーズ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』、Netflixでのグローバル配信でも大きな反響を呼んだ。そんな勢いを引き継ぐ続編として、本作への期待は高まるばかりだ。
