&TEAM JO¤¬Àã¹ß¤ëÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤ÇÐÊ¤à¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö´é¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤â°Û¼¡¸µ¡×¤ÈÈ¿¶Á
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢JO¡Ê¥¸¥ç¥¦¡Ë¤¬Àã·Ê¿§¤ÎÃæ¤ËÐÊ¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤È¤Æ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¡×&TEAM JO¤¬¶äÀ¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÊü¤ÄÈþ¤·¤µ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥Ë¥³¥é¥¹¡õEJ¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô ②¥Ï¥ë¥¢¤Î¥Þ¥Õ¥éー¥·¥ç¥Ã¥È
¢£&TEAM JO¤¬Á°È±¤ò¤«¤¾å¤²¤ëÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤ò¸ø³«
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÇÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿JO¡£¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬µ±¤¯Ãæ¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ê¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥àー¥É¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£JO¤Ï¹õ¤¤¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËPRADA¡Ê¥×¥é¥À¡Ë¤Î¥ì¥¶ー¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¸ー¥ó¥º¤òÍú¤¤¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¤Ç¤Ï´é¤Î¾®¤µ¤µ¤ÈÈ´·²¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿JO¤¬Àã¹ß¤ë¶õ¤ò¸«¾å¤²¡Ê3¡¢4ËçÌÜ¡Ë¡¢ÍÎÉ÷¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯¤È¡Ê5ËçÌÜ¡Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Î¤è¤¦¡£¤½¤·¤Æ6¡¢7ËçÌÜ¤Ç¤Ï¾åÃå¤òÃ¦¤¤¤À¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤ò¸«¤»¡¢Á°È±¤ò¤«¤¾å¤²¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¡×¡Ö¤â¤¦´°Á´¤Ë¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡×¡ÖÀã¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡ÖJO¡ßÅß¡ßÀã¡ß¤á¤¬¤ÍºÇ¹â¡×¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¤¥±¥á¥óÂç¿ÍJO¡×¡Ö¤Ê¤¤¥Çー¥È¤Îµ²±¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö´é¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤â°Û¼¡¸µ¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£&TEAM¥Ë¥³¥é¥¹¡õEJ¤Ï¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Ø¡¢¥Ï¥ë¥¢¤Ï¥Þ¥Õ¥éー¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¤Þ¤¿&TEAM¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£NICHOLAS¡Ê¥Ë¥³¥é¥¹¡Ë¤ÈEJ¡Ê¥¦¥£¥¸¥å¡Ë¤ÏÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢HARUA¡Ê¥Ï¥ë¥¢¡Ë¤ÏVivienne Westwood¡Ê¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¡Ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Þ¥Õ¥éー¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê»äÉþ»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£