King Gnu新曲「AIZO」CDパッケージの収録内容解禁！韓国ライブ音源収録

1月9日に配信がスタートしたKing Gnuの「AIZO」のシングルパッケージ（2月11日リリース）の収録内容が解禁された。

■初回生産限定盤封入Blu-rayには2025年ツアーより12曲を収録！

CD「AIZO」は全3形態で発売予定。【期間生産限定盤】は『呪術廻戦』原作者・芥見下々描き下ろしイラスト12インチLPサイズスペシャルパッケージ、【初回生産限定盤】は『KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION』のライブ映像を収録したBlu-rayが同梱された豪華な仕様となる。

さらに、【期間生産限定盤】【初回生産限定盤】【通常盤】共に封入されるCD、Blu-rayの収録内容も解禁。

【期間生産限定盤】【通常盤】に封入されるCDには、新曲「AIZO」に加えて『King Gnu Asia Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」』韓国公演のライブ音源「SPECIALZ」「一途」「逆夢」が収録。

【初回生産限定盤】封入CDには「AIZO」、Blu-rayには『KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION』より、「):阿修羅:(」「Flash!!!」「あなたは蜃気楼」「ねっこ」「Hitman」「Prayer X」「Tokyo Rendez-Vous」「SPECIALZ」「一途」「MASCARA」「SUNNY SIDE UP」「雨燦々」の計12曲が豪華収録される。

さらに、3形態のいずれにも、特典に使用可能なシリアルコードが封入。

「AIZO」は、1月8日0時26分よりMBS/TBS系28局スーパーアニメイズム TURBO枠にて全国同時放送開始となるTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマとしてKing Gnuが書き下ろした、息つく暇もないほど目まぐるしい展開の最新型ロックチューン。TVアニメの放送開始日の1月9日に合わせて配信がスタートし、すでに大きな注目を集めている。King Gnuが『呪術廻戦』に携わるのは『劇場版 呪術廻戦 0』、TVアニメ第2期に続き3作目となる。

■リリース情報

2026.01.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「AIZO」

2026.02.11 ON SALE

SINGLE「AIZO」

