King Gnuの新曲「AIZO」CDパッケージの内容が解禁に 初回生産限定盤には豪華ライブBlu-ray
King Gnuが、きょう9日に配信スタートした新曲「AIZO」のCDパッケージの収録内容を発表した。
【写真】スタイリッシュ＆クール！King Gnuの新アーティスト写真
「AIZO」は、8日より放送が始まったテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」のオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲。CDは2月11日に全3形態で発売される。
期間生産限定盤は、『呪術廻戦』原作者・芥見下々氏による描き下ろしイラストを使用した12インチLPサイズのスペシャルパッケージ仕様。初回生産限定盤には、ツアー『KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION』のライブ映像を収めたBlu-rayが付属する。
期間生産限定盤、初回生産限定盤、通常盤すべてに封入されるCDおよびBlu-rayの収録内容も明らかとなった。期間生産限定盤と通常盤のCDには、「AIZO」に加え、アジアツアー『King Gnu Asia Tour “THE GREATEST UNKNOWN”』韓国公演から「SPECIALZ」「一途」「逆夢」のライブ音源を収録。
初回生産限定盤のCDには「AIZO」を収録し、Blu-rayには『KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION』より、「):阿修羅:(」「Flash!!!」「あなたは蜃気楼」「ねっこ」「Hitman」「Prayer X」「Tokyo Rendez-Vous」「SPECIALZ」「一途」「MASCARA」「SUNNY SIDE UP」「雨燦々」の計12曲のライブ映像が収められる。
なお、3形態すべてに、特典応募に使用可能なシリアルコードも封入される。
