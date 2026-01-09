雪が降っているところも次第にやみ 日が差すことも【これからの天気(1月9日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、沿岸の地域と佐渡に波浪注意報、下越の広い範囲と佐渡に強風注意報、上・中越になだれ注意報の出ているところがあります。
積雪の多くなっている地域では、なだれに注意ください。
◆9日(金)これからの天気
いま雪が降っているところも次第にやんでくるでしょう。
日中は雲が多めですが、隙間から日が差すこともありそうです。沿岸部を中心に風の強い状態は続くでしょう。
降水確率は、佐渡市は夜も30%とやや高くなっています。
◆9日(金)の予想最高気温
最高気温は、2～7℃の予想です。
日中の寒さは昨日よりは和らぎますが、それでも真冬並みの気温でしょう。暖かくしてお過ごしください。
