これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、沿岸の地域と佐渡に波浪注意報、下越の広い範囲と佐渡に強風注意報、上・中越になだれ注意報の出ているところがあります。

積雪の多くなっている地域では、なだれに注意ください。





◆9日(金)これからの天気

いま雪が降っているところも次第にやんでくるでしょう。

日中は雲が多めですが、隙間から日が差すこともありそうです。沿岸部を中心に風の強い状態は続くでしょう。



降水確率は、佐渡市は夜も30%とやや高くなっています。





◆9日(金)の予想最高気温

最高気温は、2～7℃の予想です。

日中の寒さは昨日よりは和らぎますが、それでも真冬並みの気温でしょう。暖かくしてお過ごしください。