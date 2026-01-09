“天才クリエイター”北山宏光主演『AKIBA LOST』“伏線あり”冒頭5分公開
歌手・俳優の北山宏光が主演を務める日本テレビのドラマ『AKIBA LOST』（毎週火曜 深0：59〜 ※関東ローカル）第1話が、13日に放送される。それに先立って、冒頭5分が、同局ドラマ公式YouTubeチャンネルで先行配信された。
【写真】主人公のゲームクリエイター・新城大輝（北山宏光）
本作は、『日本ゲーム大賞2025』フューチャー部門を受賞した長編実写ゲーム『AKIBA LOST』のキャラクターやストーリーを深めるために制作されたドラマ版。クライムサスペンスとなる。
幕張で1年に1度開催されるゲームショーでは“天才クリエイター”と呼ばれたシロサワゲームズの新城大輝（北山）が、新作ゲームの発表イベントに登壇。「次、俺たちが作るゲームは、秋葉原で失踪した6人の少女を主役にしたものです」と発表する。
今回公開された映像には、1話の後半につながる伏線も隠されている。
共同創業者で親友の高澤（淵上泰史）に全くの予告なく、新城は13年前に秋葉原で起きた少女連続失踪事件、通称“アキバの神隠し”を題材にした実写ゲーム「AKIBA LOST」を開発すると宣言する。
新城はゲームの登場人物として、秋葉原のメイドカフェで働く妹の葵（松村沙友理）に出演を依頼する。「ふざけないで！瑠璃の事件はゲームのネタなの!?」と、猛反発する葵。新城と葵には瑠璃（小松優里亜）という末っ子の妹がおり、瑠璃は13年前に起きた“アキバの神隠し”の被害者だった。
親友の高澤にも打ち明けず、妹の葵にも反対され、新城はなぜ13年前の事件を題材にゲーム開発をすることを選択したのか。開発を宣言した実写ゲーム『AKIBA LOST』がきっかけとなり、次から次へと事件に巻き込まれていく新城。彼の選択の先に待つのは希望か絶望か。人生の選択の意味を問う、クライムサスペンスが幕を開ける。
