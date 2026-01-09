サッカー・アルビレックス新潟の選手たちが宮崎キャンプに向けて出発しました。



■船越優蔵監督

「おはようございます。行ってきます。」



9日朝、新潟空港に集まったアルビの選手たち。2月に開幕する百年構想リーグを前に、新体制での宮崎キャンプに臨みます。



■落合陸選手

「船越監督が求めているものを体現できるように準備してきたつもりなので、しっかりキャンプでより準備を高めて公式戦で試合に出られるようにやっていきたい。」



■早川史哉選手

「新シーズンに向けてチームが始動するのは楽しみ。これから自分たちがどのようなサッカーをしていけるのか、期待の部分が非常に大きいので非常に楽しみ。」



宮崎キャンプは2月7日まで。アルビの開幕戦は2月8日です。