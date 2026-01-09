10日(土)からの3連休、県内では海上を中心に非常に強い風が吹き、12日ごろは平地も含めて【警報級の大雪】になる恐れがあります。



10日(土)は日本海で低気圧が急速に発達し、その後12日ごろにかけて強い冬型の気圧配置となる見込みです。



◆10日(土)に予想される最大瞬間風速

上・中・下越 25m

佐渡 30m



◆24時間予想降雪量（11日(日)午前6時～12日(月)午前6時まで・最大）

上・中・下越の平地 30cm

上・中・下越の山沿い 70cm

佐渡 20cm





魚沼市須原では8日、82歳の男性が自宅の敷地で倒れているのが見つかり死亡が確認されました。屋根の雪下ろし中に転落したとみられています。