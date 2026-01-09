佐久間大介、『ベツコミ』グラビアで“おこもりデート”テーマに撮影 “解像度上げる”24の質問に回答
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、13日発売の『ベツコミ』2月号（小学館）の巻頭グラビア＆インタビューに登場する。
【写真】”推しポイント”を聞き興奮中の佐久間大介と日村勇紀
巻頭グラビアは、「ほっこりニットの“冬さくま”とおうちでおこもりデート」のテーマで撮影。リラックスムードな佐久間とおこもり気分を味わうことができる。インタビュー「サクッとさっくんの解像度をあげる24の質問」では、公開中の映画『白蛇：浮生』の話題や、佐久間自身のことなど24の質問に回答。“らしさ”の詰まった内容となる。
また、厚紙ピンナップでは、佐久間の多幸感溢れる9つの表情と躍動感たっぷりに動く佐久間に元気をもらえるショットが盛りだくさんとなっている。
