ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒの淡いラブストーリー 韓国ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』DVD発売決定 特典映像も
韓国の俳優ソン・ジュンギとチョン・ウヒがW主演する韓国ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』のDVD-BOX1が4月3日、DVD-BOX2が5月13日に発売されることが決定した。
【撮り下ろしカット】さわやかな笑顔を見せるソン・ジュンギ
ソン・ジュンギは、ドラマ『ヴィンチェンツォ』、『太陽の末裔Love Under The Sun 』、『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』など数多くのヒット作に主演し、日本でも多くのファンの心をわしづかみにしてきたトップ俳優。チョン・ウヒは、映画『ハン・ゴンジュ 17歳の涙』での迫真の演技で韓国映画界に鮮烈な印象を残して以来、演じるキャラクターの内面をリアルに掘り下げ、観客を物語の奥深くへと引き込む演技力で映画・ドラマ問わず高く評価される俳優として知られており、2人のケミが見どころとなっている。
同作は、過去と決別した元子役の小説家（ソン・ジュンギ）が、自身を取り巻くトラブルをきっかけに、初恋の人であるキャリアウーマン（チョン・ウヒ）との再会を経て、葛藤や躊躇を抱えながらも、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描く、ラブストーリー。淡い恋の思い出とリンクする内容で、温かさの中に、どこかギュッと心が痛む切なさを秘めた、共感性の高いストーリーとなっている。
『ユミの細胞たち』監督 × 『それでも僕らは走り続ける』脚本家！鉄壁の制作陣！
『ユミの細胞たち』を手掛け、繊細な演出力に定評があるイ・サンヨプ監督と、共感性の高いストーリーテリングに長けた『それでも僕らは走り続ける』のパク・シヒョン脚本家がタッグ。ヒットメーカーがタッグを組んで、人生の葛藤や成長、青春の「光と影」を、美しい映像と深みのある世界観で描き出す。
BOX1の封入特典として、ブックレットが付属。BOX2の特典映像として、「ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ 来日イベント完全版」「ソン・ジュンギ 新大久保にサプライズ登場」「独占インタビュー」が収録される。
■あらすじ
大人になり、人々の記憶から消え去った元人気子役のソンウ・ヘ（ソン・ジュンギ）。周囲の悪い大人に騙され、20代のすべてを借金返済に費やしたヘは、ようやく「他の人のように、自分も普通の人生を歩み始めた」と安堵していた。そんな矢先、ヘにとって人生のどん底であった高校時代を支えてくれた初恋の人、ソン・ジェヨン（チョン・ウヒ）が突如目の前に現れる。再会した喜びも束の間、ヘはジェヨンが自分を訪ねてきた理由が、自身の昇進のためだったことを知り、複雑な思いに包まれる。それでもヘは、彼女に利用されることを受け入れ、昇進を手助けすることを決意するのだった。
ともに過ごす時間が長くなる中で、ヘの心には10年前に叶わなかった初恋の気持ちがよみがえる。ジェヨンとの再会をきっかけに、人生で初めて「本当の幸せ」を感じるようになるヘ。しかし、ようやく人生の幸福を見出しかけたその瞬間、彼に新たな試練が訪れるのであった。
