『刃牙』舞台化第2弾「最凶死刑囚編」が7月上演 刃牙役は佐藤祐吾が続投でマグショット公開
漫画『バキ』が舞台『刃牙THE GRAPPLER STAGE2 −最凶死刑囚編−』として、7月23日〜28日に東京・新宿FACEで上演される。「刃牙」シリーズの舞台化第2弾で、主人公・範馬刃牙役は佐藤祐吾が続投。あわせてマグショットが公開された。
【写真】似てる？佐藤祐吾演じる刃牙のマグショット
前作『刃牙THE GRAPPLER STAGE −地下闘技場編−』は、漫画『グラップラー刃牙』の舞台化で2024年12月に上演。今作でも脚本・演出は田中大祐氏が務める。
本シリーズは、1991年より『週刊少年チャンピオン』（秋田書店）にて連載が開始。『グラップラー刃牙』からはじまり、物語の続編として『バキ』、『範馬刃牙』、『刃牙道』、『バキ道』も連載され、現在『刃牙らへん』が連載中で、コミックスのシリーズ累計発行部数は1億部を突破している。
