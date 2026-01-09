『No No Girls』出身・ふみの、ソロデビュー当日に『シューイチ』生パフォーマンス HANAメンバーもスタジオ登場
ラッパー／シンガーのちゃんみなが主宰する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」からシンガー・ソングライターとしてソロデビューすることが発表された「ふみの」が、デビュー日の11日に日本テレビ系情報番組『シューイチ』（前7：30〜前10：25）に出演することが決定。初の生パフォーマンスを行う。
【写真】『シューイチ』に駆けつけるHANAメンバー
同日は、ふみのが出演したガールズグループオーディション『No No Girls』の最終審査『No No Girls THE FINAL』が神奈川・Kアリーナで開催され、HANAが誕生した日。ちょうど１年が経った記念すべき日に「ふみの」がデビューを飾る。
午前9時55分から放送されるコーナー内では、日本のミュージックシーンを彩ってきた女性ソロシンガーソングライターの歴史を振り返るVTRと共に、HANAのメンバーにも取材を敢行。「天然水のような カラダにしみわたる歌声！」「ふみのの書くリリックが大好き！」などと語った「ふみの」のアーティスト像についてのインタビューの様子も届ける。当日の生放送にはHANAからCHIKA、YURI、KOHARUも駆けつけ、「ふみの」のデビューをスタジオで見届ける。仲間だからこそ知るパーソナルな部分やオーディション後の様子など『No No Girls』では描かれなかった「ふみの」の姿について生放送で聞く。
そして、恩師であり、デビュー曲「favorite song」を書き下ろした「ちゃんみな」からの独占コメント映像も公開される。「ふみの」へ向けた楽曲、その想いを伝える。オーディションで見せていたプリンセスなイメージから一転、エレキギターでの圧巻のパフォーマンスに加え、さらに磨きのかかった歌声、「FUMINO」から「ふみの」への進化した姿を見せる。
