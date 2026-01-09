『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』5巻連続で声優サイン色紙企画を実施 第1弾は前田佳織里
漫画『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』が、コミックス5巻連続でTVアニメ出演キャストのサイン入り色紙が当たる企画を実施することを発表した。これはTVアニメ第２期制作応援キャンペーンであり、原作者・久世蘭の細やかで可愛らしい絵をぜひ紙でも味わっていただきたいという編集者の想いが込められている。
【写真】雰囲気が変わった！前田佳織里のアー写
2026年1月16日発売の『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』22巻から26巻のそれぞれの帯についている応募券で応募可能。電子版に応募券はついていない。第１弾は白浜美波役の前田佳織里で、応募締め切りは2月27日。詳しくはコミックス22巻（1月16日発売）の帯を要確認。
22巻から26巻にかけてサイン入り色紙キャンペーンに参加予定のキャスト一覧。※順未定
モナ役：芹澤優
旭役：雨宮天
朋役：矢野妃菜喜
つぼみ役：花澤香菜
美波役：前田佳織里
