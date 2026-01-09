マクドナルド、ハッピーセット「ポムポムプリン」全6種 こものいれ、メモスタンドほか【詳細】
日本マクドナルドは16日より、ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」、「ポムポムプリン」を期間限定で販売する。
【画像】ハッピーセット「ポムポムプリン」アイテム6種（詳細）
ハッピーセット「ポムポムプリン」は、2026年に30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」をモチーフにした食事・勉強など生活の様々なシーンで使えるおもちゃ全6種となる。
「ポムポムプリン とけい型メモスタンド」では、時計の針がさす数字や長針と短針が作る形をよく見て、「3時の針はこの位置」などと確かめながら時計に親しむことができる。「ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ」では、帽子を引き出すと定規が現れる仕組みで、身の回りのものの長さを測って比べる遊びができる。時計の読みや長さ比べを通して、数量を比較する経験ができる。
「ポムポムプリン ティーポット型 こものいれ」などでは、小物を整理して片付ける遊びが楽しめ、身の回りを整える生活習慣の形成を助ける。「ポムポムプリン ころころカート」は、乗せたキャラクターたちを落とさないようにカートを転がす遊び。速度を調整し、バランスをとりながら、手指を器用に動かす遊びが楽しめる。
さらに、外箱のQRコードをスマートフォンで読み取ると、リズムゲームのデジタルコンテンツ「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」が楽しめる。楽曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」のリズムに合わせて画面上のボタンをタップするゲームで、タイミングよくタップできると、ダンスしているポムポムプリンが笑顔になり、ポイントが加算されていく。リズム感のトレーニングにもつながる。
なお16日から、マクドナルドの店内放送に、ポムポムプリンとお友だちの“マフィン”が登場する。ふたりのお便りコーナーや「プリンとマフィンのポムポムビート☆」、アニバーサリーを記念した新曲「ポムポムPow」をのんびり届ける。2月5日までの期間限定（平日15：00〜21：59、土日祝日9：00〜21：59／毎時00分〜放送）。
■ハッピーセット「ポムポムプリン」
◆第1弾 1月16日（金）〜1月22日（木）
・ポムポムプリン ティーポット型 こものいれ
ポムポムプリンの帽子が蓋になったティーポット型のおもちゃ。アクセサリーなどの小物を入れて部屋に飾って楽しめる。※食品容器としての使用はできない。
・ポムポムプリン ころころカート
手転がしで遊べるポムポムプリン型のカートのおもちゃ。付属のカードを乗せて押して遊べる。
・ポムポムプリン 耳がパタパタ えんぴつキャップ
鉛筆に挿して、鉛筆を上下に抜き挿しし、動かすと、耳が上下にパタパタ動く。鉛筆は付属しない。鉛筆はサイズによって入らないものがある。
◆第2弾 1月23日（金）〜1月29日（木）
・ポムポムプリン とけい型メモスタンド
時計モチーフのおもちゃ。時計部分は手で動かせるようになっており、時計の読み方を学べる。帽子部分はメモスタンドになっており、メモが2枚付属する。
・ポムポムプリン ベレー帽じょうぎ
ポムポムプリンの帽子部分を上に引き出すと定規が出てくる。6cmまでの目盛りが付いている。測れる長さはあくまでも目安となる。
・ポムポムプリン なかよしフォークスタンド
ケースを開けるとポムポムプリンのお友だち“マフィン”と“スコーン”のフォークが入っている。
◆第3弾 1月30日（金）〜
第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等を渡す場合があり。
※おもちゃは選べない。
