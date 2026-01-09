女優の加藤ローサ（40）が9日、自身のインスタグラムを更新。年末年始を過ごした地元・鹿児島での様子を公開した。

「遅くなりましたが…2026年もよろしくお願いします！」と新年のあいさつ。「お正月は実家でゆっくり。パワーチャージしました また1年、駆け抜けるような早さなんだろうな」と鹿児島の名所での複数の写真を投稿した。

桜島をバックに笑顔弾ける写真も。「皆さまにとっても実り多き1年となりますように」とつづった。

フォロワーからは「おかえり」「桜島は、やっぱよかなぁ」「爽やかな笑顔いいですね」「懐かしい風景をありがとう」「まさかローサさんが桜島SAのあそこにいるなんて」などのコメントが寄せられている。

加藤は昨年8月に元サッカー日本代表の松井大輔氏との離婚を公表。14歳と11歳の2人の男の子の母。公表時、離婚後も同居しているとし、「永久的に一緒に住むことはないと思うんですけど、共通の思いとして、お父さんという役割とお母さんという役割は果たしたいね（と話している）」と、今後も協力して育児をしていくと話していた。