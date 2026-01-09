世界2位と天皇杯準優勝チームの戦い「BS12 SVリーグ中継2025-26」1月11日（日）「大阪ブルテオン vs. ヴォレアス北海道」

全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：降籏邦義）は、2024年10月に新たに誕生したバレーボールの国内トップリーグ「大同生命SVリーグ」の熱戦を「BS12 SVリーグ中継2025-26」で放送している。1月11日（日）は男子の注目カード、「大阪ブルテオン」と「ヴォレアス北海道」戦を中継する。

2025年12月に行われた世界クラブ選手権で準優勝に輝いた大阪Ｂが天皇杯準優勝のヴォレアスをホームに迎える戦い。過密日程の中で戦っている大阪Ｂは世界クラブ選手権後のSVリーグで1勝3敗と苦戦しており、久々のホームゲームでバウンスバックを狙う。一方のヴォレアスは1週間の休養週を挟んでおりコンディションの面では有利か。

試合は11日（日）の14時5分に開始。BS12 トゥエルビでの放送は14時よりスタートする。

1．「BS12 SVリーグ中継2025-26」番組概要

世界最高峰のリーグを目指して、24年10月に新設したバレーボールの国内トップリーグ「大同生命SVリーグ」。BS12では、2025-26大同生命SVリーグの熱戦を生中継！世界トップレベルのスター選手たちが、チャンピオンの座を目指して激闘！

■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/sports/sv-league/

2．今後の中継スケジュール

■1月11日（日）14:00放送開始（最大延長16:58まで）

大阪ブルテオン vs. ヴォレアス北海道

■3月 1試合放送予定

※放送時間は変更になる場合があります。