マクドナルド、ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」全6種 クルー姿で「おまたせ！」、ロボに変形ほか【詳細】
日本マクドナルドは16日より、ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」、「ポムポムプリン」を期間限定で販売する。
【画像】ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」アイテム6種
ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」は、マクドナルドモチーフをクレヨンしんちゃんのおもちゃとして表現した全6種類のラインアップ。「レストランが変身！カンタム・ロボ」は、マクドナルドのお店をロボットに変形させる遊びが楽しめる。自由に物語を考えて遊ぶことで、想像が広がり、手を動かして変形を楽しむことで、仕組みを考える空間認識の力が育まれる。
また「しんちゃんのアクションスライダー！」では、手指の力加減を調節して、飛ぶ距離をコントロールする遊びが楽しめる。「おまたせ！しんちゃんマックデリバリー」では、バイクを手で転がす動作を通して、手指の器用さを高める遊びができる。
さらに、「マクドナルドでカードパーティーだゾ！」の絵合わせゲームでは、家族や友達と一緒に、カードの絵柄と位置を覚えながら、記憶を競い合う遊びができる。
■ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」
◆第1弾 1月16日（金）〜1月22日（木）
・レストランがへんしん！カンタム・ロボ
マクドナルドのお店をマクドナルドオリジナルカラーのカンタム・ロボに変形させて遊べる。
・ハッピーセットからひょっこりしんちゃん
ハッピーセットボックスを置いて下に押すと、しんちゃんの顔が出てくる。
・しんちゃんのアクションスライダー！
トレイに乗ったしんちゃんをアクション仮面のパネルへセットし、後ろから指で押すとしんちゃんが勢いよく前へ飛び出す。
◆第2弾 1月23日（金）〜1月29日（木）
・おまたせ！しんちゃんマックデリバリー
クルー姿のしんちゃんが乗ったデリバリーバイクのおもちゃ。バイクを手で押して転がすとしんちゃんが上下に動
く。
・マクドナルドでカードパーティーだゾ！
14枚のカードを2枚ずつめくりながら、同じ絵のペアを集めて遊ぶ。店舗型のケース付き。
・ハッピーセットでゆめみるしんちゃん
ハッピーセットボックス柄の布団で寝るしんちゃんのおもちゃ。右側のダイヤルを回すとしんちゃんと見る夢のイラストが変わる。ディスクを裏返すと、もう１種類のイラストで遊べる。
◆第3弾 1月30日（金）〜
第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等を渡す場合があり。
※おもちゃは選べない。
