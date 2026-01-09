英国出身の俳優トミー・バストウ（34）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。自身がリードボーカルを務めるロックバンド「FranKo」の日本ツアー開催を報告した。

女優の郄石あかりがヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）でヘブン役を演じているバストウは「夢が叶いました…FranKoが日本にやって来ます！東京・大阪、そしてもちろん松江の3都市でライブを行います」と報告。

ライブは東京・松江・大阪の3都市を巡る。日本ツアー開催に自身は「本当に楽しみで仕方ありません。ぜひ会場で皆さんにお会いできたら嬉しいです。チケット発売中！リンクはプロフィールから」とコメント。

さらに「It’s a dream come true… FranKo are coming to Japan！We will be playing 3 shows in Tokyo, Osaka and of course Matsue」「We couldn’t be more excited and would love to see you all there.Tickets on sale now！」と英語でも告知した。

これに対し、フォロワーからは「松江でLIVEをするっていうのが感慨深いですね」「おめでとうございます！見に行きます」「松江でライブって…やはりばけばけでのご縁ですかね」「チケット買いましたー！」「12月が待ち遠しいです」「ヘブン先生の別の活動を拝見・拝聴できる機会ですね！」といった反響が寄せられている。