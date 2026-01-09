2025年シーズンまでプロ野球・ロッテでプレーしていた澤村拓一投手が自身のSNSを更新。現役引退を発表しました。

澤村投手は2010年ドラフト1位で中央大から巨人に入団。ルーキーイヤーから29試合に先発し、11勝、防御率2.03の活躍で新人王に輝きました。2015年からはリリーバーとして腕を振り、2016年にはセーブ王を獲得。2020年にはトレードでロッテに移籍し、2021年には海外FAを行使しMLBに挑戦しました。MLBでは2年間で通算104試合に登板し13ホールド、通算防御率3.39をマーク。2023年からは再びロッテで腕を振りました。

プロ15年目、37歳を迎えた2025年オフにはロッテからの退団を発表。球団からは、現役続行を目指しての退団となったことが明かされていました。

澤村投手は自身のインスタグラムに、巨人・ロッテ・MLBのレッドソックスでプレーした時の写真を並べた画像を掲載。本文には「野球人生に終わりが来たことを受け入れ、別れを告げる時が来ました」とつづられます。続けて、これまで声援を送ったファンへの感謝と「最も誇れることとするならば、親からいただいたこの身体に1度もメスを入れることなく健康な状態でキャリアを終える決断を自分の意志で出来たこと。今がその時だと思います」と引退決意への思いが語られました。

さらに日本語でのメッセージの末尾には「支えてくれた全ての方々出会ってくれた全ての方々に心から感謝します。"ありがとう"」とコメント。以降には同様のメッセージが英語でもつづられました。